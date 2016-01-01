بشكل مفاجئ، الملك يؤجل زيارته الرسمية لمدينة فاس
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشفت مصادر رسمية قبل قليل أن العاهل المغربي قرر في آخر لحظة تأجيل الزيارة الرسمية التي كان سيقوم بها إلى مدينة فاس ، حيث كان سيقف شخصيا على سير أشغال إعادة تأهيل المدينة العتيقة ويعطي الإنطلاقة لعدد من المشاريع التربوية.
وحسب مصادرنا، فإن التأجيل جاء بشكل مفاجئ وبعد اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال جلالته، حيث كانت تعزيزات أمنية قد وصلت إلى المدينة يوم أمس كالعادة قبل التنقلات الملكية.
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