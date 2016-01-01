وفاة نزيل بالسجن المحلي تيفلت و مندوبية "التامك" توضح الأسباب

عزت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفاة نزيل بالسجن المحلي تيفلت 01، أول أمس السبت، إلى نوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها على وجه الاستعجال إلى المستشفى.



وأوضح بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن النزيل، الذي كان متابعا من أجل "الاتجار في المخدرات واستهلاكها"، والمحكوم عليه من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بخمس سنوات حبسا نافذا، كان قد أحس بنوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها على وجه الاستعجال إلى المستشفى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك بعد أن قدمت له الاسعافات الأولية من طرف طبيب المستشفى.



وأضاف البلاغ أن السجين المتوفى كان يستفيد من الرعاية الصحية بالمؤسسة، ويتناول بانتظام الأدوية الخاصة به والتي وصفت له من طرف الطبيب.