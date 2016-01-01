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هذه هي المدن التي سجلت أعلى نسبة من التساقطات خلال 24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 20 دقيقة مضت
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هذه هي المدن التي سجلت أعلى نسبة من التساقطات خلال 24 ساعة الماضية

 

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت :

-الشاون: 41 ملمتر

-تطوان: 39 ملمتر

-العرائش: 24 ملمتر

-طنجة: 20 ملمتر

-الحسيمة وفاس: 10 ملمترات

-المحمدية ومكناس: 7 ملمترات

-الدار البيضاء-آنفا: 6 ملمترات

-الرباط: 5 ملمترات

- وجدة : 4 ملمترات

-الناظور وتازة وبن سليمان: 3 ملمترات

-الجديدة: ملمتران

-سيدي سليمان: 1 ملمتر

-النواصر: أقل من ملمتر

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