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يتيم يرد على نبيلة منيب بـ" عملنا الاجتماعي كان لوجه الله "

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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يتيم يرد على نبيلة منيب بـ" عملنا الاجتماعي كان لوجه الله "

 

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية

عبر القيادي في العدالة والتنمية، محمد يتيم، عن خيبة أمله من تصريحات نبيلة منيب، بسبب تناقضات في أقوالها، بعدما قالت إن حزب العدالة والتنمية يقدم خدمات اجتماعية للحصول على أصوات الناخبين ( أجر الدنيا ) وفي نفس الوقت قالت : انه اتبع سياسات النقد الدولي وخلا دار بو المواطنين بسياساته اللاجتماعية .. متسائلا : " دابا اشنو واش سياسات لا اجتماعية وغير شعبية او حزب قريب من المواطنين عن طريق تقديم الخدمات ؟؟؟

  وزاد يتيم أن المضحك أيضا في تصريحات منيب قولها : إنهم أي فيدرالية اليسار كانوا ينصبون الخيام ويقدمون الخدمات الاجتماعية في سبيل الله " لا نريد منكم جزاء أو شكورا " وفق تعبيرها، أي دون أن يقولوا للناس نحن فيدرالية اليسار .. 

وختم يتيم تدوينته بالقول : "فهمت إذن لماذا لم تدخل نبيلة للبرلمان .. لا أتكلم عن نبيلة بن كيران لأنها كانت مصنفة في الرتبة 60 بل عن نبيلة منيب التي كانت على رأس اللائحة". 

 

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