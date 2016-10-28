الرئيسية | دين ودنيا | وفاة الداعية السوري الشهير محمد راتب النابلسي

وفاة الداعية السوري الشهير محمد راتب النابلسي

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وفاة الداعية السوري الشهير محمد راتب النابلسي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد صراع طويل مع المرض ، اكدت مصادر متطابقة نبأ وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي ، صبيحة هذا اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ، عن عمر ناهز 77 سنة.

النابلسي هو رئيس هيئة الإعجاز القرآني ، اشتهر في الوطن العربي بسلسلته الشهيرة " أسماء الله الحسنى "، وله العديد من المؤلفات ، كما شارك في العديد من المؤتمرات العالمية ، و قام بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.

وله دروس وندوات تلفزيونية ، بثها التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأولى والثانية في المناسبات الدينية ، وله ندوات تلفزيونية دورية بثتها القناة الفضائية السوري ، منها ( الإسلام والحياة ) ، و( الفقه الحضاري ) ، وآخرها ( الإيمان هو الخلق )وهناك ندوات بثها تلفزيون أبو ظبي ، وتلفزيون الشارقة ( المحطة الفضائية ) وبعض المحطات الفضائية الأخرى كمحطة الواحة ، ومحطة انفنتي الخليجيتين.

درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس دمشق، ومن ثم التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق، و تخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1956 ، وتخرج من الجامعة عام 1964م حيث حصل على درجة الليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها. وحصل أيضا على دبلوم التأهيل التربوي بتفوق في 1966 ، كما تحصل على درجة الماجستير في الآداب، بعدها إلتحق بجامعة ليون وأخيرا حصل على درجة الدكتوراه عام 1999م في التربية من جامعة دبلن في إيرلندا وكان موضوع دراسته " تربية الأولاد في الإسلام ".

عمل في حقل التعليم الجامعي، في كلية التربية بجامعة دمشق، قرابة ثلاثين عاماً وهو يدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين ويشرف على مجلة نهج الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف في سوريا.

شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية في الكثير من البلدان العربية والأجنبية والشرقية، وألقى العديد من المحاضرات الدينية وكان له حضور واسع هو عضو مؤسس لجمعية مكافحة التدخين والمواد الضارة في سوريا ورئيس لجـمعية حقوق الطفل في سوريا أيضاً.

مجموع المشاهدات: 505 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | عبده
كل نفس ذائقة الموت
ان لله وان اليه راجعون، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:28
2 | ام محمد
اخبار الزفت
بلاغ كاذب يا أخبار الزفت ..الشيخ حي يرزق حفظه الله ورعاه..
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:30
3 | سعيده
ان لله وان اليه رجعون
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:34
4 | حسن
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وعامله بما انت اهلا له وثبته عند القبر وادخله الفردوس الأعلى دون حساب ولا سابقة عذاب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:36
5 | mohamed
إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب واجل مسمى أسال الله العلي القدير ان يرحمة ويسكنه فسيح جنات
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:37
6 | رشيد
"إنا لله وإنا إليه راجعون".اللهم ارحمه واغفر له
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:44
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات