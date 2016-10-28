وفاة الداعية السوري الشهير محمد راتب النابلسي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد صراع طويل مع المرض ، اكدت مصادر متطابقة نبأ وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي ، صبيحة هذا اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ، عن عمر ناهز 77 سنة.

النابلسي هو رئيس هيئة الإعجاز القرآني ، اشتهر في الوطن العربي بسلسلته الشهيرة " أسماء الله الحسنى "، وله العديد من المؤلفات ، كما شارك في العديد من المؤتمرات العالمية ، و قام بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.

وله دروس وندوات تلفزيونية ، بثها التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأولى والثانية في المناسبات الدينية ، وله ندوات تلفزيونية دورية بثتها القناة الفضائية السوري ، منها ( الإسلام والحياة ) ، و( الفقه الحضاري ) ، وآخرها ( الإيمان هو الخلق )وهناك ندوات بثها تلفزيون أبو ظبي ، وتلفزيون الشارقة ( المحطة الفضائية ) وبعض المحطات الفضائية الأخرى كمحطة الواحة ، ومحطة انفنتي الخليجيتين.

درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس دمشق، ومن ثم التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق، و تخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1956 ، وتخرج من الجامعة عام 1964م حيث حصل على درجة الليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها. وحصل أيضا على دبلوم التأهيل التربوي بتفوق في 1966 ، كما تحصل على درجة الماجستير في الآداب، بعدها إلتحق بجامعة ليون وأخيرا حصل على درجة الدكتوراه عام 1999م في التربية من جامعة دبلن في إيرلندا وكان موضوع دراسته " تربية الأولاد في الإسلام ".

عمل في حقل التعليم الجامعي، في كلية التربية بجامعة دمشق، قرابة ثلاثين عاماً وهو يدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين ويشرف على مجلة نهج الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف في سوريا.

شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية في الكثير من البلدان العربية والأجنبية والشرقية، وألقى العديد من المحاضرات الدينية وكان له حضور واسع هو عضو مؤسس لجمعية مكافحة التدخين والمواد الضارة في سوريا ورئيس لجـمعية حقوق الطفل في سوريا أيضاً.