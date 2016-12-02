الفيزازي يثير الجدل : إنها ذكرى وليس عيد المولد النبوي !
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
نشر الشيخ محمد الفيزازي تدوينة مثيرة على حسابه الشخصي ، شرح فيها موقفه من الجدل الدائر حول المولد النبوي هل هو عيد أم ذكرى ؟
وقال الفيزازي :"حول ذكرى المولد النبوي الشريف.
من غير تبديع ولا تفسيق ...
جاء في الحديث الصحيح: ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) . السؤال:
هل احتفل خير الناس في القرون الثلاثة الأولى بما يسمى عيد المولد النبوي؟
متى وأين وكيف؟ هل كانوا جهالا أو مقصرين؟"
واستطرد الفيزازي قائلا :"هكذا بدون فلسفة ولا تعقيبات فارغة ولا استشهادات بقول هذا العالم أو ذاك. فقول العالم يحتج له لا به.
نحن أمام دين وتعبد... والحجة في الآثار.
مع كامل المودة للمخالف".
ولم يفوت بعض النشطاء التعقيب على كلام الشيخ ، وأكدوا أن المسلمين يحتلفون بسيد الخلق واخر الانبياء ، ولا فرق لديهم ان سماها البعض عيد أو ذكرى ، المهم هو استحضار قيم وأخلاق الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يصادف مولده .
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