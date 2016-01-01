بالفيديو : السرطان ينال من الشاب "محمد الطاهيري" و "هيرو" تدعو المغاربة لإنقاذ حياته

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

حملة واسعة تلك التي أطلقتها مجموعة " هيرو فاملي " الفيسبوكية ، بهدف انقاذ حياة عضو " جندي " بها ، اسمه " محمد الطاهيري " ، القاطن بمدينة رشيد ، و الذي أصيب بمرض خبيث منذ ما يقارب السنة، حيث اجبر أسرته على بيع كل شيء من أجل معالجته ، وبحسب مصادرنا الخاصة ، فإن الطاهيري أصيب بسرطان لمفاوي ينتشر بسرعة كبيرة ، و يؤثر على كل الأعضاء التي يمر بها.

كما تسبب له في شلل نصفي ، و ألم مبرح مع مشاكل على مستوى الجهاز التناسلي و المخرج ، و ذلك بسبب تأخره في معالجة هذا المرض الذي انتشر بسرعة في جسده ، حيث تلزمه حصص دقيقة من " الشيميو " أو الاشعة الكيماوية ، و عملية زراعة النخاع الشوكي .

مقربون من الطاهيري ، أن عائلته بذلت كل ما بوسعها ، حيث قدرت مصاريف العلاج السابقة بحوالي 27 مليون سنتيم ، دون أن يتماثل محمد للشفاء ، حيث تلزمه إجراءات طبية أخرى ، لذلك جاءت الدعوة لإنقاذ حياة الشاب محمد الطاهيري عبر بوابة موقع " أخبارنا المغربية " ، و الأمل في قلوب المغاربة المعروفين بالكرم و المساعدة لإنقاذ حياة هذا الشاب .

للتواصل والمساعدة تجدون الأرقام الهاتفية التالية : 06.70.68.87.61 / 06.34.65.03.65