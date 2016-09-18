قصة زواج تتحول إلى جريمة قتل بشعة بضواحي الجديدة

أخبارنا المغربية ـ محمد الصبار

اهتز دوار "التريعات" بجماعة سيدي علي بدائرة ازمور بإقليم الجديدة ، على وقع جريمة قتل بشعة جرت فصولها الدموية أمام أحد الدكاكين المتواجدة بنفس الدوار مساء أمس الثلاثاء.

جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عشريني وقعت بسبب رفض عائلة تزويج إحدى بناتها للضحية ، حيث كان قد طلب الزواج من فتاة تتواجد بدوار التريعات ، لكن و أمام عدم تلبية طلبه بقي الشاب يمني النفس و يتردد على زيارة عائلة الفتاة و التودد إليهم ، و هو الأمر الذي لم يستسيغوه فطلبوا من رب الإسرة وضع حد لهذه الزيارات وايجاد حل لهذا المشكل.

و قد سلم الشاب الضحية الذي كان يشتغل قيد حياته "كباصا" و عثر عليه وسط بركة من الدماء الروح لباريها ، بعدما تلقى طعنات من أب الفتاة وسط دهشة واستغراب أصدقائه و تجمهر العشرات من المارة الذين استاؤوا لهذا التصرف.

وقد تم نقل الضحية الذي تلقى عدة طعنات حسب شهود عيان على الفور إلى المستشفى حيت فارق الحياة متأثرا بجراحه ، فيما حضرت فرقة من الدرك الملكي لاثنين اشتوكة لفتح تحقيق في ملابسات الجريمة البشعة التي اهتزت لها المنطقة و لمعرفة أسباب ارتكابها.