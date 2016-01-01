مأساة : تلميذ يشنق نفسه بعدما عجزت أمه عن توفير اللوازم الدراسية
أخبارنا المغربية
اهتزت ساكنة قرية حد واد إفران ضواحي أزرو يوم أمس الاثنين، على وقع مأساة تتعلق بانتحار طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بسبب الفقر.
و في التفاصيل تقول مصادر محلية، أن الطفل الذي يتابع دراسته بالسنة السادسة أساسي، عاد حاملا قائمة المستلزمات الدراسية التي طلب منه أساتذته شراءها ، وبعد اطلاع والدته التي تعوله على القائمة أخبرته عجزها عن توفير نفقات كل تلك الأدوات واللوازم ، مما ولد شعورا عارما بالإحباط لدى الطفل ودفعه لشنق نفسه بخيط كهربائي في غفلة من أمه .
و ذكرت نفس المصادر أن الطفل الضحية كان قد حرر رسالة يوضح فيها ملابسات إقدامه على وضع حد لحياته.
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