مأساة : تلميذ يشنق نفسه بعدما عجزت أمه عن توفير اللوازم الدراسية

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اهتزت ساكنة قرية حد واد إفران ضواحي أزرو يوم أمس الاثنين، على وقع مأساة تتعلق بانتحار طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بسبب الفقر.

و في التفاصيل تقول مصادر محلية، أن الطفل الذي يتابع دراسته بالسنة السادسة أساسي، عاد حاملا قائمة المستلزمات الدراسية التي طلب منه أساتذته شراءها ، وبعد اطلاع والدته التي تعوله على القائمة أخبرته عجزها عن توفير نفقات كل تلك الأدوات واللوازم ، مما ولد شعورا عارما بالإحباط لدى الطفل ودفعه لشنق نفسه بخيط كهربائي في غفلة من أمه .

و ذكرت نفس المصادر أن الطفل الضحية كان قد حرر رسالة يوضح فيها ملابسات إقدامه على وضع حد لحياته.