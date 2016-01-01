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إسبانيا تحاكم "انفصاليا" هدد بتفجير موكب الملك محمد السادس

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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إسبانيا تحاكم "انفصاليا" هدد بتفجير موكب الملك محمد السادس إسبانيا تحاكم "انفصاليا" هدد بتفجير موكب الملك محمد السادس

أخبارنا المغربية :

بدأ القضاء الإسباني، النظر في قضية شخص وصفته بـ "الانفصالي" ، هدد بتفجير موكب الملك محمد السادس، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة العيون، بعد أن تقدمت مصالح الدبلوماسية المغربية بدعوى لدى القضاء الإسباني.

وكشفت مصادر أمنية إسبانية أن الشاب الصحراوي الموالي لجبهة البوليساريو،  الذي يعيش في إسبانيا، يواجه اتهامات ثقيلة بتهديد الملك محمد السادس والتحريض ضد الدولة المغربية وأمن بعثتها الدبلوماسية، فيما أعلمت الشرطة الإسبانية المتهم بصدور مذكرة استدعاء من المحكمة للحصور أمامها شهر نونبر القادم، وفق ما أوردت يومية "المساء" في عدد الاثنين.

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