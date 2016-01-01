رفاق بنعبدالله يتهمون بلطجية "البام" بالاعتداء على تقدميين بأزيلال

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية

اتهم حزب التقدم والاشتراكية بأزيلال حزب الجرار بتسخير بلطجية ومشوشين للاعتداء على مناضليه ومناصريه خلال التجمع الخطابي الذي نظمه التقدميون بجماعة تاكلفت أمس الأحد الثاني من أكتوبر، بعدما اعترض مناصرو "البام" مسيرة مناضلي وأنصار الكتاب بنقطة طرقية تبعد بثلاث كيلومترات عن " تكلفت" وقاموا بتكسير سيارات مستعملة من قبل مرشحي الكتاب في حملته الانتخابية، والاعتداء على مناضليه، وإصابة أحد المناضلين على مستوى رأسه وسلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في أربعين يوما.

وأدان المكتب الإقليمي لحزب الكتاب في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه هذا الاعتداء والاستفزازات التي طالت تجمعه الخطابي المنظم مساء السبت وسط مدينة أزيلال وأطره الأمين العام نبيل بنعبدالله، بعدما عمد بلطجية "البام" وأحزاب منافسة إلى استعمال السيارات والشاحنات، والقيام بمضايقات ومحاولات متعددة للتشويش على تظاهرة الحزب .

وأكد بيان التقدم والاشتراكية أن مناصريه تفادوا الاصطدام والاحتكاك مع مناصري الأحزاب المنافسة، وخاصة أنصار الأصالة والمعاصرة وهو ما دفعهم لاعتراض مسيرة الكتاب في اليوم الموالي للمهرجان الخطابي، والاعتداء على المناضلين وترويعهم، مسجلا باستغراب كبيـر استدعاء مناضلي ومناصري الكتاب، والتحقيق معهم، في خطوة تثير مخاوف التقدميين بأن يكون الهدف منها هو تخويف الساكنة والتأثير سلبا على الإرادة الحرة للناخبين لصالح طرف معين وضد الكتاب.