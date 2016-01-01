شاب من الفقيه بن صالح يضرم النار في جسده
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال استقبل قبل قليل من عصر اليوم الخميس ، حالة شاب من الفقيه بن صالح ، مصاب بحروق خطيرة من الدرجة الثانية، حيث قام بسكب مادة "دليو" على جسده ،ثم تناول ولاعة وأضرم النار فيه بالشارع العام ، فاحترق جزأه العلوي.
ونظرا لحالة الشاب الخطيرة فقد قرر المستشفى الجهوي ببني ملال ، تحويله الى احدى مستشفيات الدار البيضاء .
هذا و لم يعرف السبب لحد الان وراء محاولة انتحار الشاب نبيل .ع البالغ من العمر 24 سنة .
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