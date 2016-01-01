الأمن يفكك عصابة من 7 أفراد متخصصة في سرقة السيارات باستعمال "الشمعة"
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال تمكنت من تفكيك عصابة اجرامية تتكون من 7 أفراد متخصصة في سرقة السيارات .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الشرطة توصلت بمجموعة من الشكايات تتعلق بسرقة السيارات المركونة بأزقة المدينة ، وبعد التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية ،تم التوصل الى هوية ثلاثة أفراد من العصابة ، حيث تم اعتقالهم ، وبعد التحقيق معهم ، اعترفوا بهوية أربعة اخرين .
وتضيف المصادر ل"أخبارنا" أن المحققين كثفوا من أبحاثهم وتمكنوا من توقيف الأربعة المشتبه فيهم بينهم زعيم العصابة الذي لا يتجاوز سنه 23 سنة .
هذا وكانت العصابة متخصصة في سرقة السيارات ،حيث كان أفرادها يستعملون الشمعة في تكسير الزجاج الجانبي دون أن يحدث أي ضجيج ، كما أن بعض أفرادها كان يسرق المارة عبر التهديد بالسلاح الأبيض .
شاشة أخبارنا
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟