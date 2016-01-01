الأمن يفكك عصابة من 7 أفراد متخصصة في سرقة السيارات باستعمال "الشمعة"

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال تمكنت من تفكيك عصابة اجرامية تتكون من 7 أفراد متخصصة في سرقة السيارات .



ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الشرطة توصلت بمجموعة من الشكايات تتعلق بسرقة السيارات المركونة بأزقة المدينة ، وبعد التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية ،تم التوصل الى هوية ثلاثة أفراد من العصابة ، حيث تم اعتقالهم ، وبعد التحقيق معهم ، اعترفوا بهوية أربعة اخرين .



وتضيف المصادر ل"أخبارنا" أن المحققين كثفوا من أبحاثهم وتمكنوا من توقيف الأربعة المشتبه فيهم بينهم زعيم العصابة الذي لا يتجاوز سنه 23 سنة .



هذا وكانت العصابة متخصصة في سرقة السيارات ،حيث كان أفرادها يستعملون الشمعة في تكسير الزجاج الجانبي دون أن يحدث أي ضجيج ، كما أن بعض أفرادها كان يسرق المارة عبر التهديد بالسلاح الأبيض .