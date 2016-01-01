الحموشي يجر 13 شخصا جديدا إلى القضاء بسبب الغش في مباراة ولوج الأمن الوطني

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، ثلاثة عشر متهما جديدا في قضايا الغش في امتحانات ولوج أسلاك الشرطة، من بينهم أحد عشر شخصا في حالة اعتقال، وشخصين تم تقديمهم في حالة سراح.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن تسعة متابعين في هذا الملف قاموا بتصوير أسئلة الاختبار الخاصة بمباراة حراس الأمن بواسطة الهاتف، وعمدوا إلى نشرها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بغرض تحصيل الأجوبة المخصصة لها.

كما طالت هذه الأبحاث والتحريات صاحب ومسيّر صفحة الفايسبوك التي تم إحداثها لهذا الغرض، وكذا سيدة أخرى قامت بتوفير أجوبة الاختبار لأحد معارفها عبر تطبيق الواتساب ، بالإضافة إلى شخصين آخرين قاما بنشر صورهما رفقة الأسئلة المطروحة من داخل قاعات الامتحان.

وفي تطورات هذا الملف، قررت النيابة العامة التي عٌرض عليها الملف، إيداع أحد عشر (11) متهما بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء لمتابعتهم من أجل جنحة الغش في الامتحانات، بينما تابعت شخصا واحدا في حالة سراح من أجل نفس الأفعال، وأخلت سبيل شخص واحد لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نظمت اختبارات أسلاك الشرطة، بما فيها مباراة حراس الأمن، في العاشر من شهر يوليوز المنصرم، وهي المباريات التي تميزت بتشديد إجراءات الحراسة بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تم ضبط 138 حالة غش تمت إحالتها على القضاء، بينما استمرت الأبحاث والتحريات التقنية لضبط جميع التسريبات المحتملة على شبكة الأنترنت.