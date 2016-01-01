فتاة ترتكب جريمة بشعة و تقتل صديقها في جلسة خمرية
أخبارنا المغربية - جمال مايس
علمت "أخبارنا" ، أن فتاة أقدمت في وقت باكر من صباح اليوم الأربعاء بأحد أحياء الفقيه بن صالح ، على وضع حد لحياة صديقها بالسلاح الأبيض .
و وفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالضحية كان في جلسة خمرية بمنزله ، فوقع خلاف بينهما ، تطور الى عراك ، لتباغثه بطعنات قاتلة أصابته بنزيف حاد ، وعجلت بوفاته على الفور .
هذا وتم اخبار الشرطة من طرف فتاة ثانية كانت مع القاتلة ، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسة وظروف هذه الجريمة التي هزت الفقيه بن صالح .
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