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فتاة ترتكب جريمة بشعة و تقتل صديقها في جلسة خمرية

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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فتاة ترتكب جريمة بشعة و تقتل صديقها في جلسة خمرية

أخبارنا المغربية  - جمال مايس 

علمت "أخبارنا" ، أن فتاة أقدمت في وقت باكر من صباح اليوم الأربعاء بأحد أحياء الفقيه بن صالح ، على وضع حد لحياة صديقها بالسلاح الأبيض .

و وفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالضحية كان في جلسة خمرية بمنزله ، فوقع خلاف بينهما ، تطور الى عراك ، لتباغثه بطعنات قاتلة أصابته بنزيف حاد ، وعجلت بوفاته على الفور .

هذا وتم اخبار الشرطة من طرف فتاة ثانية كانت مع القاتلة ، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسة وظروف هذه الجريمة التي هزت الفقيه بن صالح .

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