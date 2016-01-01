التلاميذ يخرجون في مسيرات غضب حاشدة بالحسيمة بعد وفاة محسن فكري
أخبارنا المغربية ـ الحسيمة
خرج الاف التلاميذ بمدينة الحسيمة في مسيرات غضب بعد وفاة بائع السمك محسن فكري ، رافضين الالتحاق بفصولهم الدراسية.
و تعرف ساحة محمد السادس بوسط المدينة حاليا وقفة احتجاجية للتلاميذ مطالبين باعتقال الجناة في قضية محسن فكري.
و تنظم في هذه الأثناء احتجاجات حاشدة أمام مقر مفوضية الأمن بالحسيمة، من طرف الساكنة التي تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الحادث المؤلم.
وأكدت مصادر أن أكثر من نصف المؤسسات التعليمية في الحسيمة و النواحي، متوقفة تماما عن الدراسة .
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