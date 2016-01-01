هكذا تعرض شرطي بعين السبع لاعتداء خطير من طرف لصين
بواسطة 4 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ممتاز بمنطقة عين السبع.
و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الشرطي نقل إلى مستعجلات ابن رشد، فيما باشرت مصالح الأمن بسيدي البرنوصي تحرياتها حول الواقعة بمكان الاعتداء، وتمكنت، بمساعدة مختبرين، من تحديد هوية المتهمين.
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