العشق الممنوع ...اعتقال شاب وابنة أخته داوما على ممارسة الفساد إلى أن وقعت المصيبة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
فضيحة مدوية تلك التي عاشت على وقعها منطقة عين الجمعة نواحي مكناس بعدما اكتشفت أم أن ابنتها العزباء ذات 22 سنة حامل ، حيث سارعت إلى استخراج شهادة طبية تثبت الأمر وقامت بتقديم شكاية في مركز الدرط الملكي وذلك أمام تعنت ابنتها التي رفضت الإفصاح عن "مول الفعلة".
التحقيقات التي باشرها الدرك الملكي مع الفتاة كشفت عن المصيبة، حيث أكدت في محضر رسمي أنها على علاقة غير شرعية بخالها الشاب القاطن بسيدي قاسم، حيث اعترفت بأنهما مارسا الجنس عدة مرات عندما كانت تزوره هناك وهو ما أدى إلى فقدانها لبكارتها وحملها فيما بعد.
هذا وقد تم اعتقال الخال نهاية الأسبوع الماضي والذي اعترف على الفور بالمنسوب إليه ليحال بطلا "العشق الممنوع" على أنظار وكيل الملك بمكناس رهن الاعتقال.
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