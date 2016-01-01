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القبض على شخصين متلبسين بالخيانة الزوجيّة داخل شاحنة لنقل الأسماك

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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القبض على شخصين متلبسين بالخيانة الزوجيّة داخل شاحنة لنقل الأسماك القبض على شخصين متلبسين بالخيانة الزوجيّة داخل شاحنة لنقل الأسماك

أخبارنا المغربية :

قامت عناصر الدرك الملكي بتاونات، باعتقال شخص متزوج، متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة، داخل حاوية شاحنة لنقل الأسماك في جماعة "طهر السوق".

و أفادت مصادر محلية، أن الواقعة اكتشفها شقيق زوج المتهمة، أثناء توصله بمعلومة تفيد تواجد زوجة أخيه مع سائق شاحنة لنقل الأسماك، ليسارع لإخبار درك "طهر السوق"، حيث جرى اعتقال المتهمين أمام هول وصدمة جمهور غفير من المواطنين.

و أوضح المصدر ، أن المتهم رجل متزوج، استغل غياب زوج المتهمة، الذي يعمل في مدينة طنجة، ليختلي بها في شاحنة لنقل الأسماك، قبل أن يحاصرهما المواطنون في حالة تلبس.

و جرى اقتياد المتهمين الى مركز الدرك من أجل تحرير المحضر القانوني ، قبل إحالتهما على أنظار النيابة العامة .

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