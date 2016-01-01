الشرطة تطلق الرصاص من أجل إيقاف قاتل صديقيه بإنزكان

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عادت الشرطة المغربية لاستعمال السلاح الوظيفي من أجل إيقاف المتهمين، حيث وجد ضابط شرطة يوم أمس نفسه مضطرا لإطلاق 5 أعيرة نارية وذلك عند محاولة اعتقال شاب تورط في قتل صديقيه بإنزكان.

وحسب مصادر أمنية، فإن المتهم واجه رجال الأمن بسكين من الحجم الكبير عند محاصرته وظل يلوح به مهددا سلامتهم الجسدية مما أضطر ضابط الشرطة إلى إطلاق رصاصات تحذيرية مكنت من السيطرة عليه واعتقاله.

للإشارة فإن المتهم أقدم على قتل صديقيه خلال جلسة خمرية بعد نشوب خلاف بينهم حول علاقة جنسية شاذة كانت تربطهم.