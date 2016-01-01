احضيو ولادكم .. اغتصاب طفل عمره عامين داخل "الحضانة" بطنجة
أخبارنا المغربية : طنجة
أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة ، بوضع مسير دار للحضانة رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في قضية هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره سنتين .
و حسب مصادر اعلامية ، تعود وقائع الاعتداء الجنسي إلى يوم الجمعة ، عندما انتبهت والدة الطفل لصياح ابنها الذي انتابته حالة بكاء هيستيرية، بسبب معاناته من آلام و أوجاع على مستوى البطن و الدبر.
و بعد نقله الى مصحة خاصة ، تبين أن آلام ناجمة عن تعرضه لاعتداء جنسي حيث اكتشف الطبيب وجود بعض من الحيوانات المنوية في دبر الطفل، جرى نقل عينات منها من لدن عناصر الشرطة العلمية إلى المختبر الوطني بالرباط من أجل إجراء تحليلات عليها .
و ذكرت ذات المصادر أن الشخص الموقوف ينكر أن تكون له أي علاقة بالحادث .
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