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حلول ثلاثة وزراء بمدينة أكادير لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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حلول ثلاثة وزراء بمدينة أكادير لهذا السبب

 

أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

شهد مطار أكادير  المسيرة استنفارا أمنيا كبيرا صباح اليوم الخميس بعد أن حل به ثلاثة وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها. 

ووفق مصادر "أخبارنا" ،فقد حل وفد وزاري مكون من وزير الصحة الدكتور "الحسين الوردي، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة "نبيل بنعبد الله"ووزير الاقتصاد والمالية "محمد بوسعيد"بأكادير لمرافقة وزير الفلاحة والصيد البحري"عزيز اخنوش"إلى دولة غينيا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة الوزارية في إطار الجولة التي يقوم بها الملك محمد السادس لمجموعة من الدول الإفريقية

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