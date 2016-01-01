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صورة .. انقلاب سيارة للأمن الوطني قرب محطة القطار بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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صورة .. انقلاب سيارة للأمن الوطني قرب محطة القطار بالرباط صورة .. انقلاب سيارة للأمن الوطني قرب محطة القطار بالرباط

أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة 

تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" ، في الساعات الاخيرة، صورة توضح تعرض احدى سيارات الامن لحادث انقلاب قرب محطة القطار المدينة بالرباط بعد انحرافها عن الطريق .

و لحد كتابة هذه الاسطر تجهل أسباب هذا الحادث أو حتى اي معطيات ان كانت هنالك إصابات أو ضحايا في الأرواح، في انتظار أن تخرج الإدارة العامة للأمن الوطني ببلاغ يؤكد صحة ما حملته الصورة أو نفيه .

 
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