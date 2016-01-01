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مجهولون يرمون أشلاء جثة بالشارع العام بالقليعة ويلوذون بالفرار

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
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مجهولون يرمون أشلاء جثة بالشارع العام بالقليعة ويلوذون بالفرار

 

أخبارنا المغربية من أكادير :

استغل مجهولون كانوا على متن شاحنة انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة القليعة ضواحي إنزكان، ليرموا بأشلاء جثة بشرية بالشارع العام، ولاذوا بالفرار صوب وجهة مجهولة.

مصادر إعلامية بالمدينة، أوردت أن الحادث استنفر الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، من أجل الوصول إلى الشاحنة والأفراد الذين كانوا على متنها، خاصة وأن القليعة تعيش على وقع الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب تماس .

وكانت القليعة قد عرفت اليوم انقطاع التيار الكهربائي بالشارع الرئيسي جراء حادث تعرض له عاملي صباغة أثناء صباغتهما لأحد البيوت بعد ملامستهما  لأسلاك التيار الكهربائي ما نتج عنه وفاة أحدهما ونقل العامل الآخر في حالة خطيرة للمستشفى .

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