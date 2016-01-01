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شابة متزوجة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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شابة متزوجة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة متزوجة تبلغ من العمر 22 سنة أم لطفلة عمرها سنة ، أقدمت أمس السبت بدوار الكريفات بالفقيه بن صالح ، على وضع حد لحياتها شنقا بواسطة حبل داخل منزلها.

وحلت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين مشطوا المنزل ، وفتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات اقدام الضحية على الانتحار بهذه الطريقة المؤلمة.

هذا وجرى نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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