شابة متزوجة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة
بواسطة 36 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة متزوجة تبلغ من العمر 22 سنة أم لطفلة عمرها سنة ، أقدمت أمس السبت بدوار الكريفات بالفقيه بن صالح ، على وضع حد لحياتها شنقا بواسطة حبل داخل منزلها.
وحلت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين مشطوا المنزل ، وفتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات اقدام الضحية على الانتحار بهذه الطريقة المؤلمة.
هذا وجرى نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
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