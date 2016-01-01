معتقلة سابقة تكشف حالة " وفاء " بالسجن و طريقة تعامل موظفات السجن و السجينات معها

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت معطيلت نشرتها مواقع اخبارية ، نقلا عن معتقلة سابقة بسجن عكاشة بالبيضاء ، أن زوجة البرلماني المقتول مرداس، تحظى بمعاملة خاصة من طرف الموظفات بالسجن المذكور ، كما تتعامل معها السجينات بشكل جيد ، بفضل مكانتها الاجتماعية.

و أضافت المتحدثة ، أن المدعوة وفاء ، توزع على السجينات كمية كبيرة من الأكل و تلبي حاجياتهم .

و أضاف ذات المصدر ، أن زوجة البرلماني الراحل ، لا تعاني داخل السجن من أي مشاكل و استطاعت الانسجام بسرعة كبيرة مع السجينات، كما ربطت علاقة صداقة قوية مع بعضهن، خاصة بعد قيامها بمساعدة النزيلات اللائي لا تحصلن على ما يسمى بـ "الزيارة".