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معتقلة سابقة تكشف حالة " وفاء " بالسجن و طريقة تعامل موظفات السجن و السجينات معها

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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معتقلة سابقة تكشف حالة " وفاء " بالسجن و طريقة تعامل موظفات السجن و السجينات معها

أخبارنا المغربية : متابعة 

كشفت معطيلت نشرتها مواقع اخبارية ، نقلا عن معتقلة سابقة بسجن عكاشة بالبيضاء ، أن زوجة البرلماني المقتول مرداس، تحظى بمعاملة خاصة من طرف الموظفات بالسجن المذكور ، كما تتعامل معها السجينات بشكل جيد ، بفضل مكانتها الاجتماعية.

و أضافت المتحدثة ، أن  المدعوة وفاء ، توزع على السجينات كمية كبيرة من الأكل و تلبي حاجياتهم .

و أضاف ذات المصدر ، أن   زوجة البرلماني الراحل ، لا تعاني داخل السجن من أي مشاكل و استطاعت الانسجام بسرعة كبيرة مع السجينات، كما ربطت علاقة صداقة قوية مع بعضهن، خاصة بعد قيامها بمساعدة النزيلات اللائي لا تحصلن على ما يسمى بـ "الزيارة".

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