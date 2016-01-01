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من مسيرة 20 يوليوز .. رجل أمن يثير السخرية على الفيسبوك بعد ركله لدراجة نارية (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من مسيرة 20 يوليوز .. رجل أمن يثير السخرية على الفيسبوك بعد ركله لدراجة نارية (فيديو)

أخبارنا المغربية : متابعة

موجة سخرية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رجل أمن وهو يقوم بركل دراجة نارية من نوع "سكوتر" مركونة في أحد الشوارع خلال مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة .

و علق الناشط الريفي المرتضى اعمارشا، على صفحته في "الفيسبوك" ساخرا  "اعتقال " موطور " بالحسيمة وتوجيه تهم الوقوف الغير مرخص له، وعرقلة عمل القوات العمومية، والمساس بأمن الدولة والإرهاب والإشادة بمقتل السفير الروسي، وإحالته على النيابة الوطنية لصك التهم"، مضيفا " راه غير كنضحك عندكم تشدوني بتهمة السكر العلني". 

و قام فايسبوكيون بنشر تعاليق ساخرة من قبيل "لا لقمع الموطور" و "الأمن يقمع موطورا خرج للتظاهر بدون رخصة".  

 
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