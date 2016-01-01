سقوط رافعة كبيرة بمراكش يرعب المواطنين ويعرقل السير وهذه هي التفاصيل
أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي
سقطت قبل قليل رافعة كبيرة بالقرب من إحدى مكاتب الحافلات الخاصة بنقل المسافرين بمدينة مراكش مما أثار الرعب في صفوف الحاضرين.
ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر بشرية نتيجة تصادف عملية السقوط مع خلو المكان بسبب انشغال الناس بأداء صلاة الجمعة في حين تضررت بعض العمارات وانقطع الكهرباء عنها بشكل كلي إضافة الى تعطل إشارات المرور الموجودة بالمكان الشيء الذي أدى إلى عرقلة حركة السير وارتباكها.
هذا وفور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية والأمنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث الذي كان سيؤدي إلى كارثة حقيقية لولا الألطاف الإلهية.
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