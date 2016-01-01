مجهولون يضرمون النار في شاحنات تابعة للدرك الملكي بمدخل مدينة الحسيمة

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تعرضت شاحنات تابعة للدرك الملكي للرشق بمواد حارقة الأمر الذي أدى إلى اشتعالها مساء أمس الخميس، وذلك على مستوى الطريق الساحلية بمدخل مدينة الحسيمة.

و أدى هذا الحادث "الغامض" حسب مصادر محلية إلى تسجيل إصابات بصفوف عناصر الدرك، و احتراق شاحنتين.