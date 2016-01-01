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مجهولون يضرمون النار في شاحنات تابعة للدرك الملكي بمدخل مدينة الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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مجهولون يضرمون النار في شاحنات تابعة للدرك الملكي بمدخل مدينة الحسيمة

أخبارنا المغربية 

تعرضت شاحنات تابعة للدرك الملكي للرشق بمواد حارقة الأمر الذي أدى إلى اشتعالها مساء أمس الخميس، وذلك على مستوى الطريق الساحلية بمدخل مدينة الحسيمة.

و أدى هذا الحادث "الغامض" حسب مصادر محلية إلى تسجيل إصابات بصفوف عناصر الدرك، و احتراق شاحنتين.

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