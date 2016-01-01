فيديو يؤدي إلى سجن شاب بمدينة القنيطرة وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية : ياسر اروين

أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة القنيطرة، مساء اليوم الإثنين 24 من الشهر الجاري، شابا وحكمت عليه بالسجن النافذ، بعد ظهوره في فيديو وهو يكسر زجاج إحدى حافلات النقل الحضري بالمدينة.

وقضت هيأة الحكم، بالسجن ستة أشهر سجنا نافذا في حق الشاب (ن.أ)، علاوة على غرامة مالية قدرها 21 ألف درهم كتعويض لفائدة شركة "الكرامة" المالكة للحافلة، وغرامة أخرى حُددت قيمتها في 3 آلاف درهم.

هذا وكان الفيديو الذي يظهر شابا من مدينة القنيطرة، وهو منهمك بتهشيم زجاج إحدى حافلات النقل الحضري، قد آثار موجة غضب وُصفت بـ"العارمة"، في صفوف الساكنة القنيطرية.