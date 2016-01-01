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هاد الشي بزاف .. مقتل جنديين مغربيين وإصابة آخر بإفريقيا الوسطى

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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هاد الشي بزاف .. مقتل جنديين مغربيين وإصابة آخر بإفريقيا الوسطى

لقي جنديان بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مصرعهما، اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بضاحية بانغاسو، إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة "أنتي بالاكا" ضد شاحنة صهريج تابعة للقوات المسلحة الملكية، كانت عائدة، تحت الحراسة، من مهمة تزويد الساكنة بالماء في إطار العمل الإنساني للتجريدة المغربية، وذلك حسبما علم لدى مصدر عسكري.

وأوضح المصدر ذاته أن جنديا آخر أصيب بجروح خفيفة خلال هذا الهجوم.

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