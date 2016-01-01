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قاضي التحقيق بالدار البيضاء يوجه تهمة ثقيلة للصحافي المهداوي وهذا ما أمر به

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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قاضي التحقيق بالدار البيضاء يوجه تهمة ثقيلة للصحافي المهداوي وهذا ما أمر به

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت مصادر مقربة من دفاع الصحافي حميد المهداوي عن التهمة التي تم توجيهها إليه عصر هذا اليوم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بعد مثوله أمامه.

ووفقا لذات المصدر، فإن القاضي قرر إحالة المهداوي على سجن عكاشة بعد متابعته بتهمة خطيرة تتعلق ب "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدّولة".

هذا وأكدت ذات المصادر أن أسباب توجيه هذه التهمة للمهداوي لازالت غامضة لكون الدفاع لم يطلع بعد على تفاصيل هذه الوقائع لسرية التحقيق.

للإشارة فإن ابتدائية الحسيمة كانت قد أدانت المهداوي مطلع هذا الأسبوع ب 3 أشهر حبسا نافذة بتهمة التحريض على الاحتجاج.

 

 

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