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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الثالثة عشرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع دقيقة واحدة مضت
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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الثالثة عشرة ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الثالثة عشرة

الترتيب : 

1- الدفاع الحسني الجديدي 28 13.

2- الوداد البيضاوي 27 13.

3- الرجاء البيضاوي 24 13.

4- اتحاد طنجة 23 13.

5- المغرب التطواني 20 13.

-- حسنية أكادير 20 13.

7- نهضة بركان 19 13. 

8- اتحاد الفتح الرياضي 16 13.

-- الجيش الملكي 16 13.

-- شباب أطلس خنيفرة 16 13. 

-- أولمبيك آسفي 16 13.

12- شباب الحسيمة 13 13.

13- الكوكب المراكشي 12 13.

-- شباب قصبة تادلة 12 13.

15- أولمبيك خريبكة 11 13.

16- النادي القنيطري 9 13.

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