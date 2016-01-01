ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الثالثة عشرة
الترتيب :
1- الدفاع الحسني الجديدي 28 13.
2- الوداد البيضاوي 27 13.
3- الرجاء البيضاوي 24 13.
4- اتحاد طنجة 23 13.
5- المغرب التطواني 20 13.
-- حسنية أكادير 20 13.
7- نهضة بركان 19 13.
8- اتحاد الفتح الرياضي 16 13.
-- الجيش الملكي 16 13.
-- شباب أطلس خنيفرة 16 13.
-- أولمبيك آسفي 16 13.
12- شباب الحسيمة 13 13.
13- الكوكب المراكشي 12 13.
-- شباب قصبة تادلة 12 13.
15- أولمبيك خريبكة 11 13.
16- النادي القنيطري 9 13.
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