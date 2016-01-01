ترتيب هدافي البطولة الاحترافية

في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة الثالثة عشرة، الجمعة والسبت والأحد:



- تسعة أهداف : وليام جيبور (الوداد البيضاوي) وجلال الداودي (حسنية أكادير) .



- ستة أهداف: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي)، وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي) .



- خمسة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، ياسين الصالحي وزايد كروش (المغرب التطواني)، عبد الرحيم الشاكر و المهدي النغمي (الجيش الملكي) أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة)، زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي) ووعصام الراقي (الرجاء البيضاوي).



- أربعة أهداف: ياسين لكحل (المغرب التطواني)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، كريم بركاوي (حسنية أكادير)، مهدي النملي (أولمبيك آسفي)، حميد أحداد (الدفاع الحسني الجديدي)، . - ثلاثة أهداف: عبد الرحيم مقران (شباب الريف الحسيمي)، بلال المغري (أولمبيك خريبكة)، صلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي)، ياسين الرامي (أولمبيك آسفي)، توفيق أجروتن (النادي القنيطري)، أبو بكر تونغارا و نور الدين الكرش(شباب أطلس خنيفرة)، عبد الغني معاوي (اتحاد طنجة)، محمد فوزير (اتحاد الفتح الرياضي) ومحمد كمال (الجيش الملكي).