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معطيات جديدة قد تعجل بخروج آيت العريف من سجن عكاشة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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معطيات جديدة قد تعجل بخروج آيت العريف من سجن عكاشة

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت مصادر مقربة من أصدقاء اللاعب الدولي السابق عبد الحق آيت العريف المتواجد حاليا خلف أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء أن القضية في طريقها إلى الحل وأن اللاعب سيعانق الحرية في الأيام القليلة القادمة.

وحسب مصادرنا، فإن تفهم التجار أصحاب الشيكات لوضعية اللاعب كان حاسما ، حيث قرر معظمهم التنازل عن أجزاء كبيرة من المديونية وصلت إلى حدود الثلثين، كما أن الحملة التضامنية التي أطلقها المدربون واللاعبون المحترفون مكنت من جمع مبالغ مالية وصفت بالمهمة ستكون كافية لتوقيع الصلح والتنازل.

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