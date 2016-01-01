رسميا .. هذا موعد سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية
أخبارنا المغربية : الرباط
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ اليوم الاثنين، أن مراسيم سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية اتصالات المغرب للموسم الرياضي 2017-2018،ستجرى يوم الأربعاء 26 يوليوز2017 وستنقل مباشرة على «قناة الرياضية" إبتداء من الساعة الثامنة مساء.
و كان مقررا أن تُجرى القرعة خلال الأسبوع قبل الماضي، لكنها أُجلت بسبب انشغال الجامعة بالمؤتمر الدولي لكرة القدم الإفريقية، الذي عقد بمدينة الصخيرات ، وكذلك بالجمع العام ، الذي انعقد أمس الأحد.
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