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رسميا .. هذا موعد سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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رسميا .. هذا موعد سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية

أخبارنا المغربية : الرباط  

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ اليوم الاثنين، أن مراسيم سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية اتصالات المغرب للموسم الرياضي 2017-2018،ستجرى يوم الأربعاء 26 يوليوز2017 وستنقل مباشرة على «قناة الرياضية" إبتداء من الساعة الثامنة مساء.

و كان مقررا أن تُجرى القرعة خلال الأسبوع قبل الماضي، لكنها أُجلت بسبب انشغال الجامعة بالمؤتمر الدولي لكرة القدم الإفريقية، الذي عقد بمدينة الصخيرات ، وكذلك بالجمع العام ، الذي انعقد أمس الأحد. 

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