رسميا .. هذا موعد سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية

أخبارنا المغربية : الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ اليوم الاثنين، أن مراسيم سحب قرعة كأس العرش والبطولة الإحترافية اتصالات المغرب للموسم الرياضي 2017-2018،ستجرى يوم الأربعاء 26 يوليوز2017 وستنقل مباشرة على «قناة الرياضية" إبتداء من الساعة الثامنة مساء.

و كان مقررا أن تُجرى القرعة خلال الأسبوع قبل الماضي، لكنها أُجلت بسبب انشغال الجامعة بالمؤتمر الدولي لكرة القدم الإفريقية، الذي عقد بمدينة الصخيرات ، وكذلك بالجمع العام ، الذي انعقد أمس الأحد.