المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يفشل في بلوغ المونديال بعد خسارة كارثية أمام نيجيريا

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية في نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم أمام نيجيريا بحصة 6-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ، على أرضية ملعب شاطئ إيكو أطلانتيك، بمدينة لاغوس النيجرية.

و بالتالي فشل منتخب "أسود الأطلس" في بلوغ كأس العالم لهذا النوع الرياضي ، حيث يتأهل حامل لقب كأس إفريقيا و وصيفه إلى النهائيات .