المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يفشل في بلوغ المونديال بعد خسارة كارثية أمام نيجيريا
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية في نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم أمام نيجيريا بحصة 6-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ، على أرضية ملعب شاطئ إيكو أطلانتيك، بمدينة لاغوس النيجرية.
و بالتالي فشل منتخب "أسود الأطلس" في بلوغ كأس العالم لهذا النوع الرياضي ، حيث يتأهل حامل لقب كأس إفريقيا و وصيفه إلى النهائيات .
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