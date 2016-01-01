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المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يفشل في بلوغ المونديال بعد خسارة كارثية أمام نيجيريا

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يفشل في بلوغ المونديال بعد خسارة كارثية أمام نيجيريا المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يفشل في بلوغ المونديال بعد خسارة كارثية أمام نيجيريا

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني 

انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية في نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم أمام نيجيريا بحصة 6-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ، على أرضية ملعب شاطئ إيكو أطلانتيك، بمدينة لاغوس النيجرية. 

و بالتالي فشل منتخب "أسود الأطلس" في بلوغ كأس العالم لهذا النوع الرياضي ، حيث يتأهل حامل لقب كأس إفريقيا و وصيفه إلى النهائيات .

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