المغربي بلهندة يساهم في فوز نيس على موناكو برباعية و الانفراد بالصدارة
فاز نيس على ضيفه وجاره موناكو برباعية بيضاء اليوم الاربعاء في الدورة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم وانفرد بالصدارة.
فعلى ملعب اليانز ريفيير، افتتح نيس التسجيل عن طريق ضربة رأسية لبول بايس(17)، قبل أن يهدي بالوتيلي فريقه الهدف الثاني بعد كرة طويلة من المغربي يونس بلهندة (30).
وفي الشوط الثاني، تابع بالوتيلي تألقه واختراقاته واثمر تفاهمه مع بلهندة والبرتغالي ريكاردو بيريرا هدفا ثالثا (68).
وهي الثنائية الثانية لبالوتيلي في ثاني مباراة مع نيس بعد الاولى في مرمى مرسيليا (3-2) في المرحلة في المرحلة الرابعة في 11 الحالي، علما بانه غاب عن المباراة الاخيرة ضد مونبلييه.
واختتم الحسن بليا مهرجان اصحاب الارض في الدقيقة (86).
وافتتحت المرحلة امس بفوز باريس سان جرمان بطل المواسم الاربعة الاخيرة على ديجون 3-صفر، وخسارة ليل امام تولوز 1-2.
- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 14 نقطة من 6 مباريات
2- باريس سان جرمان 13 من 6
3- موناكو 13 من 6
4- بوردو 12 من 6
5- تولوز 11 من 6
غانغان 11 من 6
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