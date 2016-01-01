بنعطية يقصف غوارديولا و يكشف سبب رحيله عن برشلونة

قارن المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية، بين مدربه الحالي ماسيمو أليجري في يوفنتوس الإيطالي، والإسباني بيب جوارديولا، مدربه السابق في بايرن ميونيخ الألماني.

وقال بنعطية، في مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة: "كل من أليجري وجوارديولا، يريد السيطرة، وأن تكون عدوانيًا؛ لكن أليجري قريب من اللاعبين، أما جوارديولا، فلم يكن هناك أي اتصال".

وكشف بنعطية عن سبب رحيل جوارديولا، عن برشلونة، قبل عدة سنوات، بعد مواسم ناجحة قضاها مع النادي الكتالوني.

وقال في هذا الصدد: "أجريت ذات مرة محادثة معه، وقال لي إن بعض اللاعبين، أصابوه بخيبة أمل، لذلك رحل عن برشلونة".

كان العديد من اللاعبين من بايرن ميونيخ، هاجموا المدرب بيب جوارديولا، خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن رحل عن الفريق البافاري، بينما دافع عنه بعض اللاعبين مثل بادشتوبر.