بنعطية مرشح لجائزة أفضل لاعب عربي بالعالم

أعلن موقع عن القائمة المختصرة لجائزة لأفضل لاعب عربي في العالم والتي يقدمها الموقع العربي الأول ضمن حفل جوائز جلوب سوكر العالمية، والمقرر إقامته بدبي يوم 27 ديسمبر الحالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وضمت القائمة النجوم، الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر الانجليزي، والمصري محمد صلاح جناح روما الايطالي، والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الايطالي، والذي سبق تتويجه بالجائزة عام 2014.

وجاءت الترشيحات بناء على آراء لجنة التحكيم المكونة من عدد من أبرز نجوم وخبراء العالم منهم الإيطاليين انطونيو كونتي وفابيو كابيلو ومارشيلو ليبي ونيكولا ريتزولي، والبرتغالي لويس فيجو، والإماراتي مهدي علي مدرب منتخب الإمارات، إضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.

جدير بالذكر أن سيقوم بتقديم جائزتين أخريين خلال الحفل العالمي، الأولى ستكون جائزة أفضل لاعب خليجي، والثانية جائزة أفضل نادي خليجي لعام 2016.

بينما سيشهد الحفل تتويج مجموعة من النجوم بعدة جوائز منها جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل نادي في العالم، وجائزة أفضل حكم بالعالم، وغيرها من الجوائز.

المصدر : موقع كووورة