"ماركا" الإسبانية منبهرة من أداء أشرف حكيمي والعروض تنهال على ريال مدريد

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أفردت صحيفة ماركا الإسبانية في نسختها الإلكترونية حيزا كبيرا للحديث عن المستوى الكبير الذي ظهر به الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في أول لقاء إعدادي لريال مدريد والذي جمعه ليلة أمس بمانشستر يونايتد.

هذا واعترفت الصحيفة المقربة من النادي الملكي بأن أداء حكيمي كان جد متميز طيلة 45 دقيقة التي خاضها خلال الشوط الثاني، مؤكدة أن زيدان ومسؤولي ريال مدريد أصبحوا في حيرة من أمرهم بخصوص مستقبل اللاعب الشاب والذي يطرق بقوة باب الفريق الأول رغم أن سنه لم يتجاوز 18 سنة.

وأكدت ماركا أن العروض انهالت على إدارة الريال للظفر بخدمات الدولي المغربي، إلا أن فلورينتينو بيريز شدد على أن أي انتقال لحكيمي سيكون كإعارة ولموسم واحد فقط، حيث من المرجح أن يحط رحاله بفريق ألافيس الإسباني لكسب المزيد من التجربة ليكون قادرا على المنافسة في الموسم الموالي على مكانته ضمن التشكيلة الأساسية للريال.