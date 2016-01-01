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المحكمة الرياضية تخفض عقوبة ريال مدريد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 53 دقيقة مضت
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المحكمة الرياضية تخفض عقوبة ريال مدريد المحكمة الرياضية تخفض عقوبة ريال مدريد

سيتمكن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من التعاقد مع لاعبين جدد الصيف المقبل، وذلك بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تخفيف العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصّر.

 

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا" أعلنت في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي معاقبة ريال مدريد وأتلتيكو بالحرمان من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين، أي حتى يناير (كانون الثاني) 2018، لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

 

وبهذا الشكل سيتم تخفيف العقوبة لتشمل موسم انتقالات واحد، الشتوي المقبل، الذي سيبدأ في 2 يناير.

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