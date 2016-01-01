هدف حكيم زياش ضد فيليم 2

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
"أمانديس" فوق "صفيح ساخن" بعد اختفاء مليار ونصف .. و هذه التفاصيل
رئيس الحكومة يبحث مع مسؤول صيني بالرباط سبل تعزيز الشراكة الصينية المغربية
هذا هو مصدر ثروة أغنياء المغرب
انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب ب 25,1 في المائة حتى متم غشت 2016
هذا ما تكلفه سيارات الدولة وإقامة المسؤولين التي يستثنيها بنكيران من سياساته التقشفية
بنكيران يرفع من قيمة الدعم المالي المخصص للانتخابات التشريعية و يمنح كل حزب 250 مليون سنتيم
حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة
دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء
صفعة .. أوبك: اجتماع الجزائر غير رسمي وتشاوري فقط
المغرب الأول عربيا وضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا في ...إنتاج وتصدير الخمور
سياسة
هل قامت الداخلية بتشتيت القاعدة الانتخابية للبيجيدي ؟
نقابة موخاريق تدعو للتصويت ضد أحزاب الأغلبية الحكومية
بنكيران يرشح زوجته في الرتبة الأخيرة ضمن اللائحة الوطنية للنساء
بنكيران : عندهم الحق يقولو لي إرحل .. و ها علاش ! - فيديو -
بنعبدالله : القول إني من مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين كذب و بهتان
منيب : بنكيران استفاد من المد " الإسلاموي " و لا يمكننا بأي حال التحالف مع " البيجيدي "
بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية، هل أصبح المغرب اليوم في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني؟
فيديو جديد : هذا ما قالته قيادية في حزب الجرار عن مشاركتها في مسيرة الدار البيضاء
وصيف لائحة الاستقلال باشتوكة يستعين بـ"المشعوذين" لطرد النحس في الانتخابات
الأوضاع بالكركرات لازالت متوترة والأمم المتحدة تقدم مقترحا جديدا
أخبار وطنية
حجز أزيد من 80 طن من الحشيش و 316 كلغ من الكوكايين منذ بداية 2016 بالمغرب
بنكيران يسمح للموظفين المترشحين بالتغيب أيام الحملات الانتخابية
اجهاض مشروع إرهابي خطير داخل المغرب خططت له قيادة "داعش"
الرميد يمتص الغضبة ضد الداخلية ويعود للإشراف على الانتخابات
إصابات وخسائر مادية في انفجار "بوطاكاز" بخريبكة
حريق ضخم ضواحي مدينة المضيق يستدعي تدخل طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية لاخماده
بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح
وأخيرا..."ولد زروال" يخرج عن صمته ويرد على فيديو السيدة المسنة
الملك سيعين سفراء جدد نهاية الشهر الجاري
الأصالة والمعاصرة يقول أن موقعه الرسمي تعرض لمحاولة قرصنة ويلجأ إلى القضاء
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
سوريا: وصول أكثر من 3 آلاف مجنّد روسي للقتال في حلب
تركيا ترسل قوات إضافية إلى سوريا تمهيداً لعملية جديدة
العلاقات المغربية الإسبانية المغربية على المحك بعد موقف غامض للملك الإسباني بخصوص الصحراء
بالفيديو : تفاصيل الهجوم المسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا
التلفزيون المصري يقع في خطأ فادح عند بث حوار الرئيس السيسي
إسبانيا .. الحرائق دمرت أزيد من 51 ألف هكتار من الغطاء النباتي منذ مطلع 2016
الشرطة البلجيكية تفكك "منظمة إجرامية عراقية" لتهريب البشر
داعش يحفر خندقاً حول الموصل مع اقتراب معركة تحريرها
بان كي مون مهاجماً الأسد: مستقبل سوريا لا يتوقف على مصير رجل واحد
اسرائيل تسقط طائرة من دون طيار أُطلِقت من قطاع غزة
حوادث وقضايا
''مولات الحولي تتراجع عن تصريحاتها : "ولد زروال" لم يدفعني للمشاركة في مسيرة البيضاء و هذه حقيقة ما وقع ! - فيديو -
"موظف شبح" يصول ويجول بالمجلس الجماعي بمراكش
إيقاف عنصر خطير موال لـ "داعش" خطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمغرب
هادشي بزاف... بالفيديو اعتقال مسن ونقل فتاتين للمستعجلات كانوا في جلسة خمرية داخل منزل بحي شعبي
اعتقال 4 شبان بجانب مؤسسة تعليمية وبحوزتهم "جنوي" من الحجم الكبير
الشرطة العلمية تتوصل الى "طرف خيط" قد يقودها الى مختطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء
مأساة...صدمة تصيب عائلة بعد تعرض رضيعتها للاختطاف بمستشفى عمومي بالدار البيضاء
عاجـل بإنزكان: واقعة سباتة كادت تتكرر وسقوط جرحى في حادث إنهيار سقف
بالفيديو ... عربدة وسب في لقاء جامعة غرف الصيد البحري بطلها قيادي استقلالي
بالصور ... مجهولون يخربون مسكن أستاذة بضواحي مراكش و يحولونه إلى فضاء لمعاقرة الخمر
قضايا المجتمع
الدارالبيضاء تحتل مراتب جد متقدمة في ترتيب أوسخ مدن العالم
بالفيديو : مهاجر مغربي يوجه رسالة قوية للساسة قبيل الانتخابات و يعرض نموذجا راقيا في التعامل بين المواطن و المنتخبين
وقفة احتجاجية للساكنة تضامنا مع موظف طرده رئيس الجماعة بشكل تعسفي
الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين تدين الصمت على حادث اغتصاب مواطنة مغربية بالسعودية
اليوسفية: نقابيون ينفذون اعتصاما إنذاريا احتجاجا على تدهور الوضع الصحي بالإقليم
سكان جماعة " آيت الطلب " يشتكون رئيس جماعتهم لدى والي مراكش و يطالبون برفع الضرر
الملك يعود مجددا إلى تطوان وسيلفي جماعي لمواطنين معه
ألمانيا تدرس طريقة جديدة لإعادة اللاجئين المغاربة "طوعا" إلى المغرب
ودادية سكنية بخريبكة تحول حياة منخرطيها إلى جحيم
العزلة والتهميش والحكرة تخرج ساكنة المغرب العميق في مسيرة على الأقدام في اتجاه مراكش لملاقاة الملك والقوات العمومية تمنعها
طب وصحة
دراسة تجيب على سؤال: هل تمنع جينات السُّمنة التخسيس؟
جرّاح إيطالي جاهز لأول عملية زرع رأس في العالم
سرعة الكشف عن مرض الزهايمر حاسمة في علاجه
دراسة: الأشخاص المصابون بالسمنة يعانون من التهميش أيضاً
دراسة تنصح بتذوق الرضع البيض والفول السوداني في الشهر الرابع
الأرتيكاريا... تُحيل حياة المرضى إلى جحيم
تدابير لحماية مرضى حساسية الغبار المنزلي
التعرض للضوء الساطع قد يزيد مستويات هرمون الذكورة
دراسة - القمل انتصر على المستحضرات التي تقاومه
جهاز محمول يحد من انخفاض نسبة السكر بالدم
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو: صندوق يعالج إدمان الهواتف الذكية
غوغل تطرح تطبيق "ألو" للدردشة
منصة لاكتشاف ومشاركة المقاطع الصوتية
أبل تحذر من الغوص بصحبة آي فون 7
دول الشرق الأوسط وأفريقيا تنفق 11 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات في 2016
"المياه الضحلة" .. كتاب يشرح تأثير الإنترنت على العقول
حل لمشكلة التحديث إلى نظام "آي أو إس 10"
تحديث لفيرموير بلاي ستيشن 4
بالفيديو: "غو برو" تكشف عن أول طائرة "درون" من إنتاجها
نينتندو تطلق جهازاً للارتداء للعبة بوكيمون غو
ثقافة وفنون
فنان مغربي يبدع نصبا تذكاريا تكريما لضحايا هجمات باريس وبروكسل
مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة
نجم سلسلة هاري بوتر: هوليوود عنصرية
وفاة المخرج الأمريكي كيرتس هانسون عن 71 عاماً
نهاية محزنة لقصة حب جمعت بين " جولي و بيت " أشهر زوجين في عالم السينما
أنجلينا جولي تقيم دعوى طلاق ضد براد بيت
حرب ضارية بين هشام بهلول وأبيضار وصلت حد تبادل الشتائم "المنحطة"
ميل غيبسون سيصبح أباً للمرة التاسعة في الـ60 من العمر
بالصور...مصمم الازياء أشرف يبدع في تحويل المنديل الى لوحات فنية رائعة
انطلاق أول مهرجان عربي لأفلام الرعب والفانتازيا في لبنان
شاشة أخبارنا
المغرب يودع وثائق المصادقة على اتفاق باريس للمناخ بنيويورك
الملك يهنئ الأبطال المغاربة المتوجين بالذهب في الألعاب البارالمبية
العدالة والتنمية يعرض حصيلة الحكومة امام السفراء في المؤسسة الديبلوماسية
فيديو جديد ل"مولاة الحولي" تكشف فيه عواقب تصريحاتها في مسيرة البيضاء
منيب تتحدث عن التحكم وبلاغ الديوان الملكي ومسيرة الدار البيضاء
بنكيران: عندهم الحق يقولو لي إرحل!
إلغاء تكلفة التجوال الهاتفي في أوروبا منتصف العام المقبل
المحققون: تصميم التهيئة ومشاكل نزع الملكية بطنجة
شفشاون جوهرة المغرب الزرقاء
اجهاض مشروع ارهابي داعشي خطير داخل المملكة
مستجدات التعليم
أستاذة تنهار داخل فصلها بعدما وجدت أن عدد التلاميذ 60
بالصور ... حذف آيات قرآنية من مقررات التربية الإسلامية يثير سخط الفايسبوكيين
مقررات التربية الإسلامية الجديدة تقف حائرة في تفسير "الفاتحة"
احتجاجات بأحد أحياء سلا بعد تفويت مؤسسات عمومية إلى الخواص
منظمة عالمية تكشف عن الخسائر المالية التي يتكبدها المغرب بسبب غياب الأساتذة
لشكر : بنكيران يدرس أبناءه في مدارس البعثات ويتفرج على مشاكل التعليم العمومي
ضحايا النظامين 85 و 03 يعودون للاحتجاج ضد الحكومة
احتجاج بكلية العلوم بن مسيك على العميد بعد طرد مئات الطلبة بشكل مفاجئ
"أخبارنا" تنشر معطيات خطيرة عن واقع التعليم المغربي مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي
هذه المدرسة التي سيعطي فيها الملك انطلاقة الموسم الدراسي الجديد
دين ودنيا
ما الفرق بين العفو والمغفرة ؟
أول من تسعر بهم النار
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعــد الشروع فيها ؟
كيف تكون في معية الله في يومك كله
من دلائل نبوته استجابة دعائه
يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن واكتشفها العلم الحديث
هل تعلم من هى المرأة المبشرة بالجنه؟
البعث بعد الموت في آيات القرآن الكريم
إعجاز لغوى في القرآن الكريم الفرق بين الحية والثعبان
أقلام حرة
انهيار الإختيار الديموقراطي
شعب مسيرة 18 شتنبر مرآتنا
هل إسقاط بنكيران بالتظاهر السلمي جريمة؟؟
مهزلة الاحد: بين شعاراخونة المجتمع و مخزنة عالم السياسة
نحو تربية اجتماعية متوازنة
"الزيرووات"؟ شعارات ماذا بعد
مختبرات فرنسية تنتصر لمدرسة بوكماخ
الشباب و العمل السياسي..... أية علاقة
التوافق في مراحل مسار الانتقالات الديمقراطية وآفة الابتزاز السياسي
المديونية تغرق الدولة و الأجيال القادمة
ركن المرأة
علاج الشعر الدهني
تخلصي من اسمرار الشفاه بسهولة
قطع بروستد الدجاج
أرز باللحم بطريقة جد مبتكرة
فوائد مذهلة لنبتة الصبار
تعرفي على أخطاء وضع الإيلاينر
هكذا تعالجين مشكل تقصف الشعر
طريقة تحضير الشوكولاطة الساخنة
تعرفي على الفوائد الكبيرة لزيت الحلبة
طريقة تحضير بورغر المطاعم
نداءات إنسانية
سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
نداء عاجل للبحث عن مختفية بقلعة امكونة
أختكم سميرة تحتضر على فراش المرض
رجاء...أنقذوا الطفل جواد
نداء لمساعدة مريض عمره 6 سنوات يعاني من اعاقة دهنية وبدنية
نداء إنساني لذوي القلوب الرحيمة من أختكم سميرة بآسفي
أم بقلب مكلوم تناشد عموم المغاربة من أجل العثور على إبنها الذي خرج و لم يعد
حالة إنسانية
الأخـيـرة
بالفيديو: شاهد ماذا حدث لفتاة ركبت عربة تسوق
بالفيديو: نجاة 3 أطفال بأعجوبة بعدما دهستهم سيارة
بالفيديو: عجل بوجهين يخرج إلى الحياة بولاية كنتاكي الأمريكية
بالصور: زوجان صينيان يعيشان في كهف منذ 54 عاماً
بالفيديو: أغلى رحلة تجارية في العالم بـ 21 ألف دولار بين دبي ونيويورك
يا لحسن الخاتمة .. قصة وفاة مؤذن أثناء رفعه آذان الظهر !
بالفيديو: شاهد كيف امتطى هذا الأمريكي ظهر تمساح ضخم
بالفيديو.. طالب يتقدم لخطبة زميلته داخل فناء المدرسة.. وهذا ما فعله المدير!
بالفيديو : عروسان يتبادلان الثعابين بدلاً من خاتم الزفاف
محتال يقيم في صالات المطار الفاخرة 3 أسابيع بالمجان
كاريكاتور وصور
الاستثناء المغربي
فينك يا بنكيران؟؟؟؟؟؟
البلاكة أكبر من الطريق ههه
رصيف أم سباق موانع؟
نرجوكم أن تتذكروا
حال المسلمين في فرنسا
"قصف" الشيطان
شعب غير قابل للتطور
مغرب العجائب
صلاة العيد في مصر
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
مباراة للتوظيف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن توظيف أزيد من 5000 شرطي جديد و هذه هي شروط التسجيل
متفرقات
مشاركة مقاولات مغربية في معرض "الرؤية الأولى للتصنيع" بباريس أثمرت طلبيات بقيمة تفوق 700 الف أورو
نيويورك .. إبراز النموذج "الناجح" للمغرب في مجال الطاقات المتجددة
مساهمة المغرب في زيادة تكثف الغازات المسببة للاحتباس الحراري تبقى ضعيفة مقارنة مع البلدان الأخرى
الدار البيضاء .. توزيع جوائز الدورة العاشرة للمسابقة الوطنية للابتكار والبحث التنموي والتكنولوجيا
تنظيم لقاء حول "مؤتمر الأطراف 22 .. رهانات وتحديات"يومي 23 و24 شتنبر بالدار البيضاء
المغرب وبلغاريا عازمان على تعزيز شراكتهما في مجال الضمان الاجتماعي
مكناس.. حوالي 78 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من المبادرة الملكية " مليون محفظة "
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس 22 شتنبر
إقليم جرسيف .. استفادة حوالي 30 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي الحالي
برنامج "كلينتيك" المغرب.. إطلاق أول طلب مشاريع الابتكار وفرص العمل الخضراء
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
هدف حكيم زياش ضد فيليم 2
هدف حكيم زياش ضد فيليم 2
بواسطة
أخبارنا المغربية
29 دقيقة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 46 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
لحظة اصابة ميسي أمام أتلتيكو مدريد و مغادرته الملعب
اهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد 1-1
هدف جديد لكارسيلا أمام أتلتيك بلباو
أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال 1-1
المغربي يوسف النصيري يسجل بروعة مع مالقا
شوبير يُهاجم إبراهيم سعيد بسبب تدريب الوداد
مشجعة : ايلا دارو اللاعبين "النفس" ديال الوداديين لي عرفنا يوصلو للأربعة ويفوتوها
مشهد مؤثر ..عداء يضحي بمركزه ويساعد شقيقه على إكمال السباق
كلب يطارد لاعبا أثناء مباراة لكرة القدم!
هدف عالمي لمنتخب "الفوتصال" المغربي في مرمى إسبانيا
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟