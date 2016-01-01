أهداف مباراة ريال مدريد و برشلونة 2-3

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اقتصاد
جمعية "أطاك" تهاجم مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب و تؤكد أنها لا تساعد الفقراء
عطب تقني يحرم زبناء "البنك الشعبي" من سحب أموالهم
البنك الدولي : اقتصاد المغرب فاشل وعليه التعلم من نموذج كوريا الجنوبية
هذا ما وعدت به حكومة العثماني في مجال السكن
مستخدمو "الأوطوروت" يستأنفون التصعيد في خطوة قد تكلف المغرب خسائر مادية جسيمة
عاجل .. الحكومة توضح بخصوص رفع الدعم عن غاز البوطان والسكر والدقيق
هام لمستعملي الطرق السيارة بالمغرب .. تعميم خدمة الأداء عن بعد "جواز" في جميع محطات الأداء
بالوثائق : الحقوقي محمد الزهاري يكشف في رسالة لـ " بوليف " فضائح مركز تسجيل السيارات بتمارة
شراكة تكنولوجية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة
وزارة التجهيز تعلن عن قرار هام يخص السائقين المهنيين
سياسة
قيادي في "البيجيدي" : العماري " يُبهدل " العثماني و الذل الذي نتجرعه سببه مواقفنا
فهم تسطا...بنكيران قدم عرضا للشكر لدخول الحكومة أفضل مما حصل عليه حاليا
بنكيران : ما تعرضنا له كحزب سياسي هو زلزال كبير... ما الذي مهد له ؟ وكيف وقع ؟ وماهي عواقبه ؟
حزب الوردة على صفيح ساخن بعد اتساع دائرة الغاضبين على لشكر
الملك ينجح مرة أخرى في إرباك الخصوم بعد إعادة تطبيع العلاقات مع كوبا
بركة يؤكد استعداده لخلافة شباط على رأس حزب الاستقلال
بتعليمات ملكية .. إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و كوبا
لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل
الاستقلاليون ينهون "شهر عسلهم" مع البجيدي ويوجهون مدفعيتهم نحو العثماني
مأزق حقيقي.. الحكومة الجزائرية تطلب من أئمة المساجد حث المواطنين على التصويت في الإنتخابات
أخبار وطنية
أمن خريبكة يفرج عن الطفل أسامة الشعرة العائد من كتائب داعش بعد التحقيق معه
وفاة معتمر مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة
"ميدي 1 تيفي" تعاقب الصحافية سمية الدغوغي بسبب عبارة "الصحراء الغربية"
هذه هي المعلومات التفصيلية التي نشرها الطبيب "مول الوسام" الذي شككت فيه "تيل كيل"
الدار البيضاء .. استخراج حوالي كيلوغرامين من المخدرات من أمعاء مواطن جنوب إفريقي
المغرب يعرب عن قلقه للسفير الجزائري بعد محاولة مواطنين سوريين الدخول للمملكة بشكل غير شرعي (بلاغ)
زيارة رسمية مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا هذا موعدها
فضيحة تهز مندوبية المياه والغابات .. تورط موظفين مسؤوليين في قضية اختلالات و اختلاسات بالرباط والقنيطرة
الداخلية تحذر العثماني من مغبة رفع الدعم عن البوطا، فهل يقدم على هذه المغامرة؟
المغرب يفضح سوء معاملة الجزائر للاجئين السوريين ويبدي تعاطفه مع معاناتهم (بلاغ الداخلية)
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
الجزائر ترد على بيان المغرب المُندّد بطرد مُهاجرين سوريين صوب التراب الوطني
قمة سعودية مصرية تتفق على منع التدخل في شؤون الدول العربية
هذا هو الشخص الذي يتصل به ترامب كل أسبوع
الانتخابات الرئاسية الفرنسية... نسبة المشاركة بلغت 28،54 في المائة على الساعة الثانية عشرة
السعودية : إحالة وزير على التحقيق لتوظيفه ابنه بمرتب عال وبدون كفاءة
ثلاثة قتلى في قصف اسرائيلي على معسكر لمقاتلين موالين للنظام السوري
إخلاء مركز اقتراع في شرق فرنسا بسبب سيارة مريبة
الفرنسيون يصوتون في انتخابات رئاسية قد تغير وجه أوروبا
الأمن الروسي يصفي إرهابيين أحدهما تدرب في معسكرات تنظيم "داعش"
توقيف إرهابيين "خطيرين" تسللوا من الحدود السورية إلى بلدة بشرق لبنان
حوادث وقضايا
لفتيت يحل بهذه المدينة المغربية للترتيب لزيارة ملكية مرتقبة
عاجل..." الرعدة" تقتل راعي غنم بوادي زم
مشاكل عائلية تدفع سائق حافلة بالقنيطرة إلى الانتحار
القضاء يقول كلمته في حق متسولة قتلت زوجها و قامت بتحنيطه و إخفاء جثته تحت النفايات
عاجل...الأمن يعتقل المختل العقلي قاتل الشيخ التسعيني
فضيحة جنسية مدوية بين زوج وخالة زوجته القاصر يكشفها الواتساب
وأخيرا الشاب المهدد بالإنتحار بأكادير يعدل عن فكرته بفضل سيدة مسنة وهذه هي التفاصيل
إقليم فكيك: مصرع 3 أشخاص وجرح 19 آخرين في حادث انقلاب شاحنة
هاعلاش هضرنا... مختل عقليا يضرب بحجر عسكريا متقاعدا ويرديه قتيلا
استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق طالبين مرحلين من فرنسا لموالاتهما داعش
قضايا المجتمع
الحب ومايدير .. هذه تفاصيل تهديد شاب بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير(فيديو)
يتيم يشرع في لقاء المركزيات النقابية بمقراتهم
مجلس الجالية يدخل على خط قضية "بيهي" و يوضح حيثيات استدعائه لنيل الوسام الملكي
بعد موجة الهستيريا، نقل تلميذات بالعيون إلى المستعجلات لهذا السبب
سيارات ممنوعة من دخول سبتة المحتلة انطلاقا من الاثنين المقبل
الهيني خرج ليها نيشان ودعى للمساواة بين الجنسين في الإرث وفيسبوكيين يعلنون سخطهم و سحب تضامنهم معه
"الواتساب" يفضح خيانة زوجة لزوجها مع تلميذ بالجديدة
قضية ولد الفشوش تتخطى الحدود المغربية وتصل إلى الإعلام الفرنسي
قطارات "لخليع"...احتقار وإهانة لمواطنين من الدرجة الثانية
فيديو صادم في زمن موازين... قصة شهداء الماء والعطش واختناق ثلاثة رجال داخل بئر ومصرع أحدهم على لسان السكان
طب وصحة
تعرّف على الحجم الصحي للأكلات المفضّلة
حذار.. هذا الدواء قد يشوه الأجنة في الأرحام
هل يمكن تأخير سن اليأس؟
7 أشياء يجب أن تفعلها بشكل يومي قبل السابعة صباحاً
أعشاب وتوابل لضبط الجلوكوز لدى مرضى السكري
4 أطعمة تحمي من الشيخوخة وظهورعلامات التقدم في العمر.
لهذا السبب يجب أن تأكل قشر البيض بدلاً من رميه
مزايا وسلبيات الحليب المجفّف
هل توجد علاجات فعّالة للصلع عند الرجال؟
7 أطعمة ومشروبات تزيد جفاف الجسم
علوم وتكنولوجيا
جديد التكنولوجيا.. ربط المخ البشري بالكمبيوتر
الاتحاد الأوروبي يفكر في إصدار تشريعات لمواجهة خطاب الكراهية على الانترنت
المخترع المغربي نبيل بودراح يكشف لـ " أخبارنا " تفاصيل مشروعه الجديد " الطبيب المنزلي " الأول من نوعه في العالم
غوغل تختبر ميزة Copyless Paste في متصفح كروم
سامسونغ تطلق "غالاكسي إس 8" في كوريا الجنوبية
تعرف على "عيب" السيارات الكهربائية
إزاحة الستار عن "سيارة طائرة" بمليون دولار في موناكو
هذا ما يحدث للهواتف الذكية بحلول عام 2022
هذا الموقع يُقدم لك مئات الصور المجانية عالية الجودة
فيس بوك تعمل على تقنية تسمح بالكتابة عن طريق المخ والاستماع عبر الجلد
ثقافة وفنون
بالفيديو : هكذا ردّت لطيفة على فلّة الجزائرية التي اتهتمها بالإدمان على الخمور
بالفيديو : حميد الحضري يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة حول الكلاسيكو العالمي
بالفيديو : صبت الشاي من الطائرة...منافسة مثيرة بين النجمة الأميركية أماندا والمغربي ريدوان على صوت لمجرد
بعد النجاح الذي حققته أسماء لمنور بأغنية "عندو الزين"، هذا ما قررته صاحبة الأغنية الأصلية
المغاربة يواصلون السيطرة في برنامج " Arabs Got Talent" و يتأهلون إلى النهائيات
بالصور : فنان مغربي يتعرض لحادثة سير بالطريق السيار بين الرباط و القنيطرة
هذا عدد المشاهدين الذين تابعوا الحلقة السادسة من "جزيرة الكنز" على "دوزيم"
هذا ما قالته فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح
حذف الفيديو الذي نشره سعد لمجرد بعد خروجه من السجن و السبب !
هذه حقيقة تسديد الاماراتية أحلام كفالة سعد لمجرد
شاشة أخبارنا
بالفيديو..ممثلي مدينة الخميسات " حنا ممزوجينش على الوراق"
شاهد هدف فوز الوداد أمام الرجاء (تعليق جواد بدة)
ادريس لشكر يسعى للإقناع
خنزير يثير الفزع في شوارع تطوان
عرض خطير يحبس الأنفاس قدّمه فريق مغربي في "Arabs Got Talent"
لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه "العمرة"
صياد مغربي مستمتع وهو راكب فوق حوت ضخم وسط البحر
محلل جزائري يعتبر قضية الصحراء المغربية مبدأ اساسي للدولة الجزائرية
لحظة فوز محمد ربيعي بثاني نزال احترافي
دار المغرب بامستردام كلفت خمسة ملايير سنتيم و ما زالت مغلقة إلى اليوم!
مستجدات التعليم
حصري...النسيج الجمعوي وجمعية الآباء يكذبون نفي مديرية التعليم بأزيلال لخبر اغماء التلميذات وهذا ماقرروه
خبر سار للطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بالولايات المتحدة
مديرية التعليم بأزيلال توضح حقيقة اغماءات التلميذات
بنكيران يهاجم حصاد بعد دخوله على الخط في الخلاف القائم بين مادتي الفلسفة و التربية الإسلامية
هذا ما تعهد به البرنامج الحكومي بخصوص قطاع التعليم
اليابان تنظم مباراة لفائدة الطلبة المغاربة من أجل الحصول على منح دراسية
سلطات خريبكة توضح أسباب اصابة 35 تلميذة بـ"هستيريا جماعية "
هنا سيجتاز الأمير مولاي الحسن امتحان السنة الثالثة إعدادي !!!
خطييييير .. مجازون معطلون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان أثناء عرض العثماني لبرنامج حكومته
عاوتاني ..."هستيريا" ترسل 21 تلميذة إلى مستعجلات خريبكة
دين ودنيا
شهادة رب العالمين على نبوة محمد
معجزات في القرآن الكريم حيرت العالم.
بالأمر النبوى: ''قيلوا فإن الشياطين لا تقيل''.. والعلم الحديث يثبت
الصوم في شهر رجب
أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم
"المسواك".. سنة نبوية تغزو العالم!
حكم حرمان المرأة من الميراث
شروط التوبة في حق من ارتكب الكبائر
نصائح وارشادات تزيد من التركيز والخشوع في الصلاة
تدبر قوله تعالى.. "يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم" "
أقلام حرة
العمل السياسي،بين الخطاب الشفوي و الممارسة الفعلية:(أسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي بالمغرب)
الجودة و معضلة القيم في التعليم
شخصنة أزمة الاتحاد الاشتراكي انقلاب على شرعية المؤسسات
"داعش" أو "داغرب"؟؟!!!..
الإشكالية التي تواجه العولمة في المغرب الراهن...
الثـقـافـة العـرجاء وجـائـزة الـمـيـز
من يهتم للشعب السوري ؟
استعدوا لسنوات عجاف
الـهـويـة الـوطـنـيـة
لماذا مارين لوبين؟
ركن المرأة
صدف المرانغ مع قشدة الكستناء
ما هو سر الرقم 11 في العلاقة الزوجية الحميمة!؟
الشمندر لصبغ الشعر والتخلص من القشرة
للزوجات.. 6 خطوات تساعد على حدوث الحمل في زمن قياسي
بودنج الخبز بالقرفة
انتبهي...أمور تسبب التجاعيد وحب الشباب
أهم خدع المكياج الصيفي، تعرفي عليها
5 أطعمة تخلص جلدك من السموم وتجدد بشرتك
مشروب سحري لتحرقي دهون بطنك في أسبوعين...
أخطاء عليك تفاديها لرموش مذهلة
نداءات إنسانية
الدال على الخير كفاعله
بعد وفاة " إيديا " .. الطفلة " دينا " من المغرب العميق تناشد عموم المغاربة من أجل انقاذ حياتها
البحث عن متغيب بالدار البيضاء
سيدة مصابة بالسرطان تناشد المحسنين
حالة إنسانية في حاجة إلى المساعدة
نداء عاجل جدا لطلب المساعدة
نداء لذوي القلوب الرحيمة لإنقاذ بصر تلميذ بطانطان
المرجو التدخل العاجل لإنقاذ هذا المحتاج
استغاثة عاجلة
المرجو المساعدة ولو بالقليل
الأخـيـرة
بالفيديو: فتاة تنجح في السيطرة على تمساح اقتحم منزلاً في تكساس
بالفيديو: موظف في "أمريكان إيرلاينز" يهدد بضرب أحد الركاب
زوجان يلقيان ابنهما من نافذة شقتهما لإنقاذه من حريق
شقيقتان توأم ملتصقتان منذ الولادة ترفضان الانفصال
في أغرب عادة مرتبطة بالموتى ...سكان هذه القرية لا يدفنون موتاهم
مجلة "تيل كيل" تنشر توضيحات بخصوص خبر "عامل البيتزا الذي نال وساما ملكيا بصفة طبيب "
بالفيديو.. معاملة غير آدمية لعامل بالسعودية تثير ضجة على مواقع التواصل.
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بالفيديو.. لحظة اعتداء سعودي على زوجته بالضرب في الشارع
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قهوة اكسبريسو ب 90 درهم !!!
صحيح أم خطأ؟
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لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
بعد عمليات النصب المتكررة، هذه هي الأسعار الحقيقية لتأشيرة الإمارات وهذا أهم شرط للحصول على عمل هناك
توظيف 16 متصرفا بوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني
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حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
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السمارة .. تأهل المقرئين رشيد خلاف و مريم هتي للمسابقة النهائية الجهوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقاليم الجنوبية
البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا عازم على الإسهام في الإشعاع الإفريقي للمملكة (بن جلون التويمي)
مراكش.. تقديم نتائج دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا خطوة في الاتجاه الصحيح (مدير مركز دراسات)
الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي انشغال دائم لمختلف حكومات المغرب (مسؤول)
مجلس جهة سوس ماسة ومحافظة جاوا الغربية يوقعان على مذكرة تفاهم لخلق تعاون لامركزي
مركز تفكير كولومبي يبرز موقف المغرب بخصوص الأوضاع في فنزويلا
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رومانيا: مشاركة سفارة المغرب في الأيام الدولية الفرنكوفونية للشبكة العنكبوتية
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أهداف مباراة ريال مدريد و برشلونة 2-3
أهداف مباراة ريال مدريد و برشلونة 2-3
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أخبارنا المغربية
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