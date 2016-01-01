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بطولة إسبانيا : ترتيب فرق الصدارة و الهدافين

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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بطولة إسبانيا : ترتيب فرق الصدارة و الهدافين بطولة إسبانيا : ترتيب فرق الصدارة و الهدافين

ترتيب فرق الصدارة:

 

1- ريال مدريد ...............21 نقطة من 9 مباريات 

2- اشبيلية.................. 20 من 9 

3- برشلونة................. 19 من 9 

4- فياريال ....................19 من 9 

5- اتلتيكو مدريد ............18 من 9 

 

ترتيب الهدافين :

1- ميسي (برشلونة) ........................7 أهداف 

2- سواريز  (برشلونة) .....................7 أهداف 

3- غريزمان (أتلتيكو مدريد) ...............6 أهداف 

4- نيكولا سانسوني (فياريال) ................5 أهداف 

5- ارتيز ادوريز زوبيلديا (أتلتيك بيلباو) ..5 أهداف

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