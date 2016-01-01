اختيار أول لاعب عربي للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، عن أسماء المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، من بينهم اللاعب العربي الجزائري رياض محرز.

وضمت اللائحة الدولي الجزائري محرز، الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، كما يقدم النجم الجزائري مباريات رائعة في الموسم الحالي كذلك، إذ يعد من العوامل الرئيسية التي جعلت فريقه يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

هذا، ويتألق الدولي الجزائري رياض محرز كذلك مع منتخب بلاده، حيث ساهم في تأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الغابون مطلع عام 2017. وتعول الجماهير الجزائرية على محرز لقيادة المنتخب الوطني للتويج باللقب الإفريقي في الغابون، بعدما طال انتظار هذا الحلم، حيث تعود آخر مرة يتوج فيها الخضر باللقب الإفريقي لعام 1990.

وضمت القائمة التي تم تسريبها تدريجياً لتكتمل مساء الاثنين 30 مرشحا من أبرزهم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي أنطوان غريزمان، الأوروغوياني لويس سواريز، البرازيلي نيمار دا سيلفا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجزائري رياض محرز، حارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون..