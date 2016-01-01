أبطال أوروبا : أتلتيكو مدريد يتصدر مجموعته رغم هزيمته أمام بايرن ميونخ

تمكن بايرن ميونيخ الألماني من أن يلحق الخسارة الأولى باتلتيكو مدريد بعد خمسة انتصارات متتالية بفوزه عليه، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف للاشيء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غير أن النادي الإسباني احتفظ مع ذلك بصدارة المجموعة الرابعة.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة.



وفي المجموعة نفسها، تعادل ايندهوفن الهولندي مع ضيفه روستوف الروسي بدون أهداف ليخرج من المنافسات الأوروبية باحتلاله المركز الرابع.



وبقي اتلتيكو متصدرا للمجموعة برصيد 15 نقطة مقابل 12 لبايرن ميونيخ ونقطتين لكل من روستوف وايندهوفن.



يذكر أن روستوف، الذي يخوض هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، سيكمل مشوار المنافسة ضمن الدوري الأوروبي.