ميلان يسقط أمام إمبولي و أداء رائع للمغربي عمر القادوري (فيديو)

اكتسح لاتسيو ضيفه باليرمو 6-2 في المباراة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الرابع من أتالانتا فيما خسر ميلان أمام أمام ضيفه إمبولي 1-2.

وعلى ملعب الأوليمبيكو سجل سداسية "النسور" شيرو إيموبيلي هدفين (ق8) و(ق10) وبالدي دياو كيتا (ق21) و(ق24) من ركلة جزاء و(ق27) ولوكا كريتشو (ق90)، فيما سجل هدفي الضيوف اللاعب أندريا ريسبولي (ق46) و(ق52).

وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد باليرمو عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر ليقترب أكثر من توديع الدرجة الأولى.

وعلى ملعب سان سيرو سقط ميلان على أرضه، وخسر من ضيفه إمبولي بهدفين لواحد.

وبادر الضيوف بالتسجيل (ق40) عن طريق ليفان متشيدليدزي ومامي تيام (ق67) بينما سجل هدف الميلان الوحيد جيانلوكا لابادولا (ق72).

و قدم المغربي عمر القادوري مباراة جيدة حيث كان وراء تسجيل الهدف الاول لامبولي اثر تنفيذ ركنية .

وبهذا الفوز رفع إمبولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد ميلان عن 58 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن إنتر السابع.