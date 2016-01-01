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اعتقال مشجع أطلق النيران من مسدس قبل ديربي كتالونيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 30 دقيقة مضت
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اعتقال مشجع أطلق النيران من مسدس قبل ديربي كتالونيا

اعتقلت الشرطة الكتالونية بإسبانيا مشجعاً أطلق النيران من مسدس بمدرجات ملعب إسبانيول "كورنيلا إيل برات"، قبل بدء لقاء ديربي كتالونيا أمام برشلونة، ضمن الجولة 35 من الليغا، الذي انتهى أمس بفوز البرسا 3-0.

 

وكان المشجع يرتدي قميص برشلونة تحت ملابسه، وهتف قائلاً "Força Barça" أي ما يعني "القوة للبرسا"، وسط اعتراض مشجعي صاحب الأرض إسبانيول، وبعدها أشهر مسدساً وبدأ في إطلاق أعيرة نارية.

 

واعتقل عنصران أمنيان كانا يرتديان أزياء مدنية ويتوجدان وسط المشجعين، المشجع المشاغب واقتادوه إلى مركز الشرطة.

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