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فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف

ذكرت صحيفة “تلجراف” البريطانية أن قرابة مليونين من مستخدمي هواتف “أندرويد” تلقوا تنبيها بتحميل أجهزتهم، برنامجا خبيثا يسمى “الدليل الخاطئ”.

وأوضح المصدر أن البرنامج الخبيثة تسلل إلى الهواتف من خلال عدد من التطبيقات الهاتفية على “غوغل بلاي ستور”، ما بين عامي 2016 و2017، كما توارى الفيروس في الأجهزة تحت أسماء مطورين وهميين مثل سيرجي فيرنيك ونيكولاي زالوبكان.

وبحسب ما أوضحته شركة “تشيك بوينت” المختصة في الأمن الرقمي، فإن البرنامج الخبيث تسلل عبر تطبيقات ترشد المستخدمين إلى كيفية تشغيل بعض الألعاب الإلكترونية مثل “بوكيمون غو”.

وتطلب التطبيقات ممن يقبلون عليها أن يقوموا بتحميل “حقوق الإدارة” على أجهزتهم، حتى تتمكن من إدخال شيفرة خبيثة تتيح للقراصنة بعد ذلك الوصول إلى معلومات حساسة في الجهاز.

وتحوم الشكوك حول قراصنة روس في استهداف الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، بغرض التحكم فيها عن بعد.

وقام موقع جوجل بسحب التطبيقات التي تتسلل من خلالها البرنامج الخبيث إلى الهواتف.

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